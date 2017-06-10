"Кливленд" установил рекорды финалов НБА по набранным очкам за четверть и половину матча

"Кливленд" установил рекорды финалов НБА по набранным очкам за четверть и половину матчаСпорт 10 июня, 5:02
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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Кливленд" стал рекордсменом финалов плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам за одну четверть и за любую из половин матча.
В первой четверти четвертой игры финальной серии с "Голден Стэй", которая проходит в эти минуты, баскетболисты "Кливленда" набрали 49 очков. Предыдущее достижение принадлежало "Лос-Анджелес Лейкерс" - в третьей четверти третьей игры финальной серии 1984 года с "Бостоном" игроки команды набрали 47 очков.
По итогам первой половины игры на счету "Кливленда" 86 очков. Предыдущий рекорд принадлежал "Филадельфии" - в финале 1982 года против "Лейкерс" баскетболисты команды набрали 81 очко во второй половине встречи. Кроме того, результат Кливленда" является лучшим не только в истории финальных серий, но и плей-офф в целом. До этого рекордным достижением были 83 очка "Далласа" в матче плей-офф 2003 года против "Сакраменто".
"Голден Стэйт" ведет в финальной серии до четырех побед с "Кливлендом" 3-0.