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"Кливленд" установил рекорды финалов НБА по набранным очкам за четверть и половину матча

Спорт
10 июня, 5:02 дата обновления: 10 июня, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В первой четверти четвертой игры финальной серии с "Голден Стэй" баскетболисты "Кливленда" набрали 49 очков, по итогам половины - 86

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс

© AP Photo/Tony Dejak

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Кливленд" стал рекордсменом финалов плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам за одну четверть и за любую из половин матча.

В первой четверти четвертой игры финальной серии с "Голден Стэй", которая проходит в эти минуты, баскетболисты "Кливленда" набрали 49 очков. Предыдущее достижение принадлежало "Лос-Анджелес Лейкерс" - в третьей четверти третьей игры финальной серии 1984 года с "Бостоном" игроки команды набрали 47 очков.

По итогам первой половины игры на счету "Кливленда" 86 очков. Предыдущий рекорд принадлежал "Филадельфии" - в финале 1982 года против "Лейкерс" баскетболисты команды набрали 81 очко во второй половине встречи. Кроме того, результат Кливленда" является лучшим не только в истории финальных серий, но и плей-офф в целом. До этого рекордным достижением были 83 очка "Далласа" в матче плей-офф 2003 года против "Сакраменто".

"Голден Стэйт" ведет в финальной серии до четырех побед с "Кливлендом" 3-0.

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