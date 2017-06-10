Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США

Спорт
10 июня, 5:26 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Дистанцию длиной 180 км спортсменки преодолели за 23 часа 27 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Трем американкам удалось пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив на одной доске для серфинга. Об этом сообщил в пятницу майамский телеканал WPLG.

Дистанцию длиной 180 км спортсменки преодолели за 23 часа 27 минут. Женщины стартовали в четверг от яхт-клуба "Марина Хемингуэй" на западе кубинской столицы, а завершили путешествие в городе Ки-Уэст в штате Флорида.

Спортсменки менялись каждые два часа: одна из них гребла руками, сидя или лежа на доске, две другие в это время отдыхали на лодке, которая сопровождала участниц заплыва на протяжении всего пути. К концу путешествия из-за усталости женщинам приходилось чередоваться чаще.

Как рассказала одна из участниц заплыва, 33-летняя Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе, путешествие было предпринято во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США, а также с целью сбора средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам. Синтия работает спасателем на пляже в Майами, а ее спутницы - 43-летняя Эйми Спектор и 53-летняя Карен Фигероа - преподавательницами в школе.

Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг. Он преодолел дистанцию за 28 часов, использовав для передвижения весло. Втроем на одной доске для серфинга пролив раньше не пересекали.

Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из- за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала четыре года назад американская пловчиха Дайана Найад.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
Reuters: Трамп намерен объявить о новом политическом курсе в отношении Кубы
5
Тереза Мэй удержалась в кресле премьера Великобритании
6
Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедераций
7
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
Темы дня
Загрузка...
Реклама