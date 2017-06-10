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"Кливленд" сократил отставание в финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт"

Спорт
10 июня, 7:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В четвертом матче серии "Кливленд" одержал победу со счетом 137:116

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© AP Photo/Ron Schwane

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Кливленд" на своей площадке со счетом 137:116 победил "Голден Стэйт" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг (40 очков), Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (31 очко, 10 подборов, 11 передач), который стал для него девятым в финалах плей-офф НБА. По этому показателю он превзошел Мэджика Джонсона и вышел в единоличные лидеры в истории финалов лиги. У проигравших наибольшую результативность продемонстрировал Кевин Дюрант (35 очков).

"Кливленд" установил рекорд финалов плей-офф НБА по точным трехочковым броскам - 24. Предыдущее достижение было установлено "Голден Стэйт" в этой же серии во втором матче - 18. "Уорриорз" потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Голден Стэйт". Пятая игра противостояния пройдет в ночь на 13 июня на площадке "Голден Стэйт".

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