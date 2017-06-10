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Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком РФПЛ в День России

Спорт
10 июня, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Возможность сфотографироваться с трофеем, которым в настоящее время владеет московский "Спартак", будет доступна для всех желающих с 14:00 до 17:00 мск

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"Спартак" во время церемонии награждения Кубка РФПЛ

"Спартак" во время церемонии награждения Кубка РФПЛ

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Болельщики смогут сфотографироваться с Кубком победителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в московском парке "Сокольники" 12 июня, в День России.

Мероприятие, которое начнется в 12:00 мск, пройдет на фестивальной площади парка. Возможность сфотографироваться с трофеем, которым в настоящее время владеет московский "Спартак", будет доступна для всех желающих с 14:00 до 17:00, когда Кубок будет выставлен на обозрение. Параллельно с этим на соседней площадке состоится "Большая спортивная тренировка", принять участие в которой сможет любой желающий. Также в тренировке поучаствуют известные спортсмены, среди которых один из самых титулованных российских мотоэкстремалов Марат Канкадзе.

Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы, завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.

"Спартак" обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до конца первенства. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз. Торжественная церемония вручения Кубка РФПЛ состоялась 17 мая после того, как "Спартак" на домашнем стадионе "Открытие-Арена" нанес поражение со счетом 3:0 грозненскому "Тереку".

В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут свыше 8,7 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке "Сокольники" в рамках празднований также состоятся еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также "общение" с роботом Пушкиным - андроидом, который будет читать отрывки из произведений поэта.

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