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Тренер: чемпион РФ - 2016 ходок Широбоков не будет защищать титул из-за подготовки к ЧМ

Спорт
10 июня, 9:11 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен в рамках первенства страны выступит в юниорском заходе на 10 км

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Сергей Широбоков (в центре)

Сергей Широбоков (в центре)

© Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель летнего чемпионата России 2016 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков, который пока является единственным отечественным ходоком, имеющим право выступить в августе на первенстве мира в Лондоне, не будет отстаивать свой титул победителя и пропустит на чемпионате страны в Чебоксарах заход на 20 км ради более качественной подготовки к главному старту года. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Екатерина Ежова.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в Чебоксарах с 10 по 11 июня. 

"Сергей пропустит субботний заход на 20 км, - заметила Ежова. - Он уже отобрался на чемпионат мира на этой дистанции. Мы приняли решение, что он примет участие в воскресенье в юниорском заходе на 10 км, а затем в конце июля выступит на юниорском чемпионате Европы в Италии. Подготовка к главному старту сезона - чемпионату мира - у нас выстроена так".

Летний чемпионат России по спортивной ходьбе, который проходил в конце июня 2016 года в Чебоксарах, стал первым взрослым стартом для Широбокова в карьере. Дебют спортсмену удался - на 20-километровке он занял первое место, преодолев дистанцию за 1 час 22 минуты и 31 секунду.

Тренирующийся в Саранске 18-летний Широбоков 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41). 21 мая на Кубке Европы в чешских Подебрадах россиянину удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Другим представителем российской спортивной ходьбы, кто в настоящее время имеет право выступать на международных соревнованиях, является 20-летняя Яна Смердова, которая на майском Кубке Европы в Подебрадах выиграла юниорский заход на 10 км. 19-летняя спортсменка из Пензы приняла решение в этом сезоне сосредоточиться на выступлениях на юниорских соревнованиях и не претендует на поездку на взрослое мировое первенство в Лондон.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа, юниорское первенство Европы - с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето.

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