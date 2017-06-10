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Оргкомитет "Формулы-1" продлил контракт на проведение Гран-при Канады до 2029 года

Спорт
10 июня, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Контракт на пять лет подписан на сумму $98,2 млн

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Гран-при Канады

Гран-при Канады

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Контракт на проведение канадского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлен до 2029 года. Об этом сообщает канадская газета Montreal Gazette.

Текущее соглашение было рассчитано до 2024 года. Мэр Монреаля Дени Кодерр и представители правительства Квебека подписали пятилетний контракт с компанией - владельцем "Формулы-1" Liberty Media на сумму $98,2 млн.

Гран-при Канады проводится на автодроме имени Жиля Вильнёва с 1967 года и в этом сезоне отмечает 50-летний юбилей. Наибольшего успеха на Гран-при Канады добивался немецкий гонщик Михаэль Шумахер, выигрывавший этот этап семь раз. Из действующих пилотов больше всего побед на автодроме Жиля Вильнёва одержал британец Льюис Хэмилтон, выигрывавший гонку пять раз, в том числе в прошлом сезоне.

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