Ходок Смердова, имеющая разрешение от IAAF, не выступит на чемпионате России в Чебоксарах

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Яна Смердова, имеющая разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, не выступит на чемпионате России в Чебоксарах. Об этом Смердова сообщила ТАСС.
Чемпионат страны проходит в Чебоксарах 10-11 июня.
"Мы с тренером приняли решение пропустить этот чемпионат России и сейчас целенаправленно готовимся к юниорскому первенству Европы, которое пройдет во второй половине июля, - заметила 19-летняя Смердова. - В ближайшее время я намерена отправить заявку организаторам этих международных соревнований".
21 мая Смердова заняла первое место на дистанции 10 км среди юниорок на Кубке Европы, который проходил в Чехии. Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 38 секунд и выполнила норматив для участия в юниорском первенстве Европы, которое пройдет с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето.
Другим представителем отечественной спортивной ходьбы, который может в настоящее время выступать на международных соревнованиях, является 18-летний Сергей Широбоков. На майском Кубке Европы на дистанции 20 км он выполнил квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.
ЧМ-2017 пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.