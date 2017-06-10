Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ходок Смердова, имеющая разрешение от IAAF, не выступит на чемпионате России в Чебоксарах

Спорт
10 июня, 10:04 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка готовится к юниорскому первенству Европы, которое пройдет во второй половине июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Яна Смердова

Яна Смердова

© Альберт Стародубцев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Яна Смердова, имеющая разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, не выступит на чемпионате России в Чебоксарах. Об этом Смердова сообщила ТАСС.

Чемпионат страны проходит в Чебоксарах 10-11 июня.

Смотрите также
Сергей Широбоков (в центре)

Тренер: чемпион РФ - 2016 ходок Широбоков не будет защищать титул из-за подготовки к ЧМ

"Мы с тренером приняли решение пропустить этот чемпионат России и сейчас целенаправленно готовимся к юниорскому первенству Европы, которое пройдет во второй половине июля, - заметила 19-летняя Смердова. - В ближайшее время я намерена отправить заявку организаторам этих международных соревнований".

21 мая Смердова заняла первое место на дистанции 10 км среди юниорок на Кубке Европы, который проходил в Чехии. Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 38 секунд и выполнила норматив для участия в юниорском первенстве Европы, которое пройдет с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето.

Другим представителем отечественной спортивной ходьбы, который может в настоящее время выступать на международных соревнованиях, является 18-летний Сергей Широбоков. На майском Кубке Европы на дистанции 20 км он выполнил квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне.

ЧМ-2017 пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама