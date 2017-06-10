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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей

Спорт
10 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В паре с Натальей Бестемьяновой он завоевал золото Игр-1988 и серебро Олимпиады-1984, а также стал четырехкратным чемпионом мира

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Бестемьянова и Букин на международном турнире по фигурному катанию на приз газеты "Нувель де Моску", 1979 год
Бестемьянова и Букин на международном турнире по фигурному катанию на приз газеты "Нувель де Моску", 1979 год
Бестемьянова и Букин на международном турнире по фигурному катанию на приз газеты "Нувель де Моску", 1979 год
© Фото Валерия Зуфарова и Александра Яковлева/Фотохроника ТАСС
Турнир на приз газеты "Московские новости", 1981 год. Бестемьянова и Букин с тренером Татьяной Тарасовой.
Турнир на приз газеты "Московские новости", 1981 год. Бестемьянова и Букин с тренером Татьяной Тарасовой.
Турнир на приз газеты "Московские новости", 1981 год. Бестемьянова и Букин с тренером Татьяной Тарасовой.
© Фото Валерия Зуфарова и Александра Яковлева/Фотохроника ТАСС
Показательные выступления сильнейших фигуристов в "Лужниках", 1985 год
Показательные выступления сильнейших фигуристов в "Лужниках", 1985 год
Показательные выступления сильнейших фигуристов в "Лужниках", 1985 год
© Игорь Уткин, Александр Яковлев/Фотохроника ТАСС
Международный турнир по фигурному катанию на приз газеты "Московские новости". 1986 год
Международный турнир по фигурному катанию на приз газеты "Московские новости". 1986 год
Международный турнир по фигурному катанию на приз газеты "Московские новости". 1986 год
© Фото Игоря Уткина и Александра Шогина/Фотохроника ТАСС
На встрече перед отлетом на XV зимние Олимпийские игры 1988 года в Калгари
На встрече перед отлетом на XV зимние Олимпийские игры 1988 года в Калгари
На встрече перед отлетом на XV зимние Олимпийские игры 1988 года в Калгари
© Соколов Дмитрий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
Чемпионат мира 1988 года в Будапеште. Победители соревнований в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в центре), серебряные призеры Марина Климова и Сергей Пономаренко (слева) и бронзовые медалисты канадцы Трэйси Уилсон и Роберт Макколл.
Чемпионат мира 1988 года в Будапеште. Победители соревнований в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в центре), серебряные призеры Марина Климова и Сергей Пономаренко (слева) и бронзовые медалисты канадцы Трэйси Уилсон и Роберт Макколл.
Чемпионат мира 1988 года в Будапеште. Победители соревнований в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в центре), серебряные призеры Марина Климова и Сергей Пономаренко (слева) и бронзовые медалисты канадцы Трэйси Уилсон и Роберт Макколл.
© Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
Бестемьянова и Букин на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию легендарного хоккеиста Вячеслава Старшинова. 2000 год
Бестемьянова и Букин на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию легендарного хоккеиста Вячеслава Старшинова. 2000 год
Бестемьянова и Букин на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию легендарного хоккеиста Вячеслава Старшинова. 2000 год
© Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС
Бестемьянова и Букин в телепроекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". 2010 год
Бестемьянова и Букин в телепроекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". 2010 год
Бестемьянова и Букин в телепроекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". 2010 год
© Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС
Ледовое шоу "Кармен" в честь юбилея Натальи Бестемьяновой, 2010 год
Ледовое шоу "Кармен" в честь юбилея Натальи Бестемьяновой, 2010 год
Ледовое шоу "Кармен" в честь юбилея Натальи Бестемьяновой, 2010 год
©  Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС
Ледовое шоу "Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0" в Москве. 2017 год
Ледовое шоу "Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0" в Москве. 2017 год
Ледовое шоу "Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0" в Москве. 2017 год
© Артем Геодакян/ТАСС
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Бестемьянова и Букин на международном турнире по фигурному катанию на приз газеты "Нувель де Моску", 1979 год
© Фото Валерия Зуфарова и Александра Яковлева/Фотохроника ТАСС
Турнир на приз газеты "Московские новости", 1981 год. Бестемьянова и Букин с тренером Татьяной Тарасовой.
© Фото Валерия Зуфарова и Александра Яковлева/Фотохроника ТАСС
Показательные выступления сильнейших фигуристов в "Лужниках", 1985 год
© Игорь Уткин, Александр Яковлев/Фотохроника ТАСС
Международный турнир по фигурному катанию на приз газеты "Московские новости". 1986 год
© Фото Игоря Уткина и Александра Шогина/Фотохроника ТАСС
На встрече перед отлетом на XV зимние Олимпийские игры 1988 года в Калгари
© Соколов Дмитрий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
Чемпионат мира 1988 года в Будапеште. Победители соревнований в танцах на льду Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в центре), серебряные призеры Марина Климова и Сергей Пономаренко (слева) и бронзовые медалисты канадцы Трэйси Уилсон и Роберт Макколл.
© Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
Бестемьянова и Букин на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию легендарного хоккеиста Вячеслава Старшинова. 2000 год
© Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС
Бестемьянова и Букин в телепроекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". 2010 год
© Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС
Ледовое шоу "Кармен" в честь юбилея Натальи Бестемьяновой, 2010 год
©  Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС
Ледовое шоу "Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0" в Москве. 2017 год
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Знаменитый советский фигурист, олимпийский чемпион Калгари - 1988 в дуэте с Натальей Бестемьяновой в танцах на льду Андрей Букин отмечает в субботу 60-летний юбилей. На его счету также серебро Игр-1984 в Сараево, четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

Букин родился в Москве, он пришел в фигурное катание, в ЦСКА, в 7 лет, а в 10 попал в танцы на льду, где тренировался под руководством Анатолия Петухова. Первой партнершей Букина была Ольга Абанкина, а в 1977 году он встал в пару с Натальей Бестемьяновой. Спортсмены тренировались у знаменитого российского тренера Татьяны Тарасовой.

"Когда мы познакомились, мне было 9, а ему 12 лет, он был такой смешной, маленького роста, его партнерша была выше его, - вспоминает Бестемьянова. - Кто бы мог подумать, что он вырастет в такого высокого красивого фигуриста, партнера. И с каждым годом он становится все краше. У нас с ним даже есть шутка, что мы как то хорошее красное вино - чем старше, тем лучше".

Слава пришла к спортсменам не сразу, хотя они стали бронзовыми призерами чемпионата Советского Союза в первый же совместный сезон. Получив право выступить на своей первой Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) в 1980 году, Бестемьянова и Букин стали там восьмыми, в Сараево в 1984 году взошли на вторую ступень пьедестала . А через четыре года, в Калгари, им уже не было равных в танцах на льду.

В нынешнем году дуэт Бестемьянова-Букин отметил свой 40-летний юбилей, за это время они стали олицетворением отечественной школы танцев на льду - яркой, эмоциональной и в то же время мощной и насыщенной технически сложными элементами.

"Мы (Бестемьянова и ее супруг Игорь Бобрин - прим. ТАСС) счастливы, что столько лет мы вместе с Андреем, испытываем к нему по-настоящему родственные чувства, и ближе чем он и его супруга Лена, у нас в жизни никого нет, - подчеркнула Бестемьянова. - Мы поздравляем его, желаем ему, чтобы все, о чем он мечтает, сбылось. А мечтает он ярко, самозабвенно!"

Бестемьянова отметила и личные качества своего многолетнего партнера. "Андрей - потрясающий человек, его личные качества абсолютно фантастические - он очень преданный друг, и очень бесхитростный - в хорошем смысле этого слова. Потому что он такой родился, так воспитан родителями. Такая искренность - это очень редкое качество," - подчеркнула она.

Сын продолжает дело отца

Иван Букин, сын Александра Букина, также выступает в танцах на льду. Спортсмен уже зарекомендовал себя на международном уровне в дуэте с Александрой Степановой. Букин-старший долгое время старался не вмешиваться в тренировочный процесс - с фигуристами работают сильные профессионалы тренеры Ирина Жук и Александр Свинин. Первую медаль европейского чемпионата фигуристы завоевали в Стокгольме в 2015 году, тогда Букин-старший посоветовал сыну только одно - стараться бороться и получать удовольствие от катания, и молодые фигуристы тогда завоевали свою первую бронзу в карьере.

Впереди у Букина и Степановой - отбор в олимпийскую сборную России на Игры в южнокорейский Пхенчхан. "Новый олимпийский цикл Саша и Ваня начали здорово", - считает Букин-старший, о чем рассказал ранее ТАСС.

Букин является обладателем приза Жака Фавара "За выдающийся вклад в мировое фигурное катание" (1993). Награжден орденами Дружбы народов и Трудового Красного знамени.

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