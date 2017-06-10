Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Знаменитый советский фигурист, олимпийский чемпион Калгари - 1988 в дуэте с Натальей Бестемьяновой в танцах на льду Андрей Букин отмечает в субботу 60-летний юбилей. На его счету также серебро Игр-1984 в Сараево, четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.
Букин родился в Москве, он пришел в фигурное катание, в ЦСКА, в 7 лет, а в 10 попал в танцы на льду, где тренировался под руководством Анатолия Петухова. Первой партнершей Букина была Ольга Абанкина, а в 1977 году он встал в пару с Натальей Бестемьяновой. Спортсмены тренировались у знаменитого российского тренера Татьяны Тарасовой.
"Когда мы познакомились, мне было 9, а ему 12 лет, он был такой смешной, маленького роста, его партнерша была выше его, - вспоминает Бестемьянова. - Кто бы мог подумать, что он вырастет в такого высокого красивого фигуриста, партнера. И с каждым годом он становится все краше. У нас с ним даже есть шутка, что мы как то хорошее красное вино - чем старше, тем лучше".
Слава пришла к спортсменам не сразу, хотя они стали бронзовыми призерами чемпионата Советского Союза в первый же совместный сезон. Получив право выступить на своей первой Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) в 1980 году, Бестемьянова и Букин стали там восьмыми, в Сараево в 1984 году взошли на вторую ступень пьедестала . А через четыре года, в Калгари, им уже не было равных в танцах на льду.
В нынешнем году дуэт Бестемьянова-Букин отметил свой 40-летний юбилей, за это время они стали олицетворением отечественной школы танцев на льду - яркой, эмоциональной и в то же время мощной и насыщенной технически сложными элементами.
"Мы (Бестемьянова и ее супруг Игорь Бобрин - прим. ТАСС) счастливы, что столько лет мы вместе с Андреем, испытываем к нему по-настоящему родственные чувства, и ближе чем он и его супруга Лена, у нас в жизни никого нет, - подчеркнула Бестемьянова. - Мы поздравляем его, желаем ему, чтобы все, о чем он мечтает, сбылось. А мечтает он ярко, самозабвенно!"
Бестемьянова отметила и личные качества своего многолетнего партнера. "Андрей - потрясающий человек, его личные качества абсолютно фантастические - он очень преданный друг, и очень бесхитростный - в хорошем смысле этого слова. Потому что он такой родился, так воспитан родителями. Такая искренность - это очень редкое качество," - подчеркнула она.
Иван Букин, сын Александра Букина, также выступает в танцах на льду. Спортсмен уже зарекомендовал себя на международном уровне в дуэте с Александрой Степановой. Букин-старший долгое время старался не вмешиваться в тренировочный процесс - с фигуристами работают сильные профессионалы тренеры Ирина Жук и Александр Свинин. Первую медаль европейского чемпионата фигуристы завоевали в Стокгольме в 2015 году, тогда Букин-старший посоветовал сыну только одно - стараться бороться и получать удовольствие от катания, и молодые фигуристы тогда завоевали свою первую бронзу в карьере.
Впереди у Букина и Степановой - отбор в олимпийскую сборную России на Игры в южнокорейский Пхенчхан. "Новый олимпийский цикл Саша и Ваня начали здорово", - считает Букин-старший, о чем рассказал ранее ТАСС.
Букин является обладателем приза Жака Фавара "За выдающийся вклад в мировое фигурное катание" (1993). Награжден орденами Дружбы народов и Трудового Красного знамени.