Чемпион мира ходок Иванов из-за проблем со здоровьем не выступит на чемпионате России

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель московского чемпионата мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов из-за проблем со здоровьем не выступит на летнем чемпионате России в Чебоксарах. Об этом сообщила ТАСС директор Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия Вера Начаркина.
В активе спортсмена, представляющего на внутрироссийских соревнованиях Мордовию и Челябинскую область, есть также серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе. Последний раз 23-летний Иванов принимал участие в соревнованиях в феврале 2016 года, когда на зимнем чемпионате России финишировал вторым на 20-километровке.
"К сожалению, восстановление затянулось, но мы надеемся, что он скоро вернется в строй", - сообщила Начаркина.
Иванов включен в международный пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По информации ТАСС, этот спортсмен пока не отправлял заявки в IAAF на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.
Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в Чебоксарах с 10 по 11 июня.