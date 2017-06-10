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Дуэт Крамника и Со оказался сильнее Карлсена и Карякина в "фермерском триатлоне"

Спорт
10 июня, 10:53 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Участники шахматного супертурнира в Ставангере посоревновались в спиливании деревьев, вождении трактора и дойке коров

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ОСЛО, 10 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Участники шахматного супертурнира в Ставангере приняли участие в "фермерском триатлоне", согласившись на предложение организаторов на день отдохнуть от черных и белых фигур и испытать себя в роли норвежских земледельцев. Как сообщает Норвежское телеграфное бюро, "фермерами дня" были признаны россиянин Владимир Крамник и американец Уэсли Со, одержавшие верх над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и вице-чемпионом мира россиянином Сергеем Карякиным, которые заняли лишь третье место.

Лучшие шахматисты мира объединились в команды по два человека и состязались в трех дисциплинах - спиливании деревьев, вождении трактора и дойке коров.

"У меня был прекрасный напарник - Карякин, который оказался хорош во всем. Именно благодаря ему мы заняли место на подиуме, - признался Карлсен журналистам. - Со и Крамник неважно ездили на тракторе, но остальное у них вышло очень хорошо. Чтобы у нас был шанс победить, я должен был лучше пилить кусты в первом соревновании. Беру всю вину на себя".

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и голландца Аниша Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.

Перед началом четвертого тура, который пройдет в субботу, лидерство делят Хикару Накамура (США) и Крамник (по 2 очка), за ними идут Карякин, Карлсен, Максим Вашье- Лаграв (Франция) и Фабиано Каруана (США) - по 1,5 очка, Вишванатан Ананд (Индия), Гири (по 1).

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