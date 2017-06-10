Футболист "Ростова" Гранат перейдет в "Рубин"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы "Ростов" и "Рубин" договорились о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".
В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за "Ростов" 21 матч, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее он выступал за иркутскую "Звезду", новосибирскую "Сибирь", московские "Спартак" и "Динамо". В составе бело-голубых стал бронзовым призером чемпионата России в 2008 году.
Гранат также вызывался в сборную России, за которую провел девять матчей и забил один мяч.