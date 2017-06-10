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Четыре допинг-офицера приехали на чемпионат России по ходьбе в Чебоксары

Спорт
10 июня, 11:23 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В рамках чемпионата страны, которое пройдет 10-11 июня, будет разыграно три комплекта наград

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат России по спортивной ходьбе в Чебоксарах проходит под контролем антидопинговых служб. передает корреспондент ТАСС с места событий.

На турнире работают четыре допинг-офицера.

Чемпионат России пройдет с 10 по 11 июня. В рамках первенства страны разыгрываются медали в ходьбе на 50 и 20 км у мужчин, а также на 20 км - у женщин.

Командный чемпионат России, который проходил в середине февраля на трассе "Формулы-1" в Сочи, также проходил в присутствии офицеров допинг-контроля. Однако тогда их было в два раза меньше, чем сейчас.

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