СМИ: бывший тренер сборной России Фабио Капелло возглавит китайский "Цзянсу Сунин"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло возглавит китайский клуб "Цзянсу Сунин". Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
Сумма и срок соглашения с 70-летним итальянским специалистом на разглашаются. Его помощниками станут чемпион мира в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта и двукратный победитель Лиги чемпионов Кристиан Брокки.
Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Ранее он возглавлял итальянские "Милан", "Рому" и "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. Однако на турнире в Бразилии сборная России выступила крайне неудачно: сыграв вничью с командами Южной Кореи и Алжира, а также проиграв сборной Бельгии, россияне завершили выступление на мировом первенстве. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.
Последние годы китайские клубы очень активны на трансферном рынке. Летом 2016 года бразильский нападающий российского "Зенита" Халк перешел в "Шанхай СИПГ" за €55,8 млн. В январе 2017 года бразильский полузащитник "Челси" Оскар за €60 млн был куплен тем же "Шанхай СИПГ". "Шанхай Шеньхуа" подписал контракт с аргентинским нападающим Карлосом Тевесом, по которому футболист получает €37,5 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком в мире.