Баскетбольная академия в Краснодаре может стать базой подготовки сборных РФ 3х3

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная академия Краснодарского края может стать базой подготовки сборных России по баскетболу 3х3. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Алексей Саврасенко.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.
"С губернатором Краснодарского края согласовано строительство баскетбольной академии, где будут в том числе и открытые площадки 3х3, и она может стать базой подготовки национальных команд как баскетбола 5х5, так и 3х3, - заявил Саврасенко.
В 2014 году Саврасенко был генеральным менеджером сборной России 3х3, которая впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира, заняв третье место. По его словам, с включением стритбола в программу Олимпийских игр сборная России может смело рассчитывать на дополнительные медали в общекомандном зачете.
"У нас хорошие стритболисты, и мы можем смело рассчитывать на медали, - заявил Саврасенко. - Появился еще один олимпийский вид спорта, где у сборной России может быть гарантированная медаль. Этот вид спорта развивается и прогрессирует".