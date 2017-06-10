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Двукратный призер ОИ Нижегородов стал третьим на чемпионате России в ходьбе на 50 км

Спорт
10 июня, 12:17 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Победу одержал Дементий Чепарев, серебро - у Сергея Шарыпова

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Денис Нижегородов

Денис Нижегородов

© Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС, архив

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный олимпийский призер Денис Нижегородов завоевал бронзу чемпионата России по спортивной ходьбе, проходящем в Чебоксарах, на дистанции 50 км. Он финишировал с результатом 3 часа 53 минуты 34 секунды.

Чемпионом России стал Дементий Чепарев (3:43.03), серебро - у Сергея Шарыпова (3:47.12).

36-летний Нижегородов специализируется в ходьбе на 50 км. На этой дистанции он был вторым на Играх 2004 года в Афинах и третьим - на ОИ-2008 в Пекине. Спортсмен занял первое место на 50-километровке на прошлом летнем чемпионате России, который также проходил в Чебоксарах.

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