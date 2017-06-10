Легкоатлетка Конева планирует возобновить карьеру зимой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева собирается вернуться к участию в соревнованиях зимой. Слова спортсменки приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

В апреле Конева родила ребенка, а спустя месяц старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров сообщал ТАСС, что она приступила к тренировкам.

"Чувствую себя хорошо, хочется дальше работать, тренироваться, стимул есть, есть желание, - сказала Конева. - Доктора мне разрешили начать тренировки, конечно, я пока не делаю серьезной работы, не бегаю-прыгаю, но разминку выполняю, сил хватает. Понимаю, что летом выходить смысла нет, и форсировать события я не хочу, а зимой, я думаю, уже буду выступать".

28-летняя Конева является также победительницей зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге. В ее активе есть также серебряные медали летнего чемпионата мира 2013 года в Москве и ЧЕ-2014 в Цюрихе.