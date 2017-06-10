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Международная парусная регата "Кубок Усть-Луги" стартует в Хельсинки

Спорт
10 июня, 13:52 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

Соревнования завершатся в Санкт-Петербурге в понедельник, где победителям будут вручены награды

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная балтийская парусная регата "Кубок Усть-Луги" стартует в воскресенье в финской столице.

Регата в этом году будет шестой по счету. "В нынешнем сезоне ее маршрут проходит вдоль южного побережья Финляндии. Завершится регата в Санкт-Петербурге, где 16 июня состоится церемония награждения победителей соревнований", - отметил руководитель пресс-службы мероприятия Андрей Петров.

В субботу на море вблизи Хельсинки участники соревнований проведут тренировочные выходы, в воскресенье и понедельник состоятся гонки, за которыми последует соревновательный заплыв по направлению к городу Ловииса, затем - к Котке, откуда яхтсмены отправятся в Санкт-Петербург.

Как пояснил Петров, в соревнованиях традиционно принимают участие команды непрофессиональных яхтсменов - представителей портовых организаций и их партнеров. Среди тех, кто выйдет на старт в этот раз, будут в том числе команды из России - "Порт Усть-Луга", "Мурманский морской торговый порт", "Российские железные дороги", а также команда Эстонских железных дорог (Eesti Raudtee) и Железных дорог Финляндии (VR Transpoint). В настоящее время переходящим кубком владеет Eesti Raudtee.

"Многоэтапная регата дает возможность людям, чья профессия связана с работой портов и транспортными перевозками, лучше понять морское дело и специфику морской транспортной логистики", - указал Петров.

О регате

Регата проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и Всероссийской федерации парусного спорта. Самые первые соревнования под девизом "Одно море, одна профессия, одна судьба" состоялись летом 2012 года и были приурочены к 10-летию Морского торгового порта Усть-Луга. За прошедшие годы регата превратилась в популярную маршрутную парусную гонку с большим числом российских и зарубежных участников.

Каждый год в парусных состязаниях портовиков принимают участие около полутора десятка 40- и 50-футовых крейсерско-гоночных яхт, на которых в общей сложности выступают до 150 яхтсменов. За шесть лет проведения Кубка в соревнованиях приняли участие более 20 команд из России, Германии, Нидерландов и Эстонии.

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