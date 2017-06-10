Чемпион России - 2017 на 50 км ходок Чепарев ждет от IAAF допуска к зарубежным стартам

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России 2017 года в ходьбе на 50 км Дементий Чепарев, для которого старт на этой дистанции стал первым в карьере, надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) даст положительный ответ на его индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах. Об этом Чепарев сообщил ТАСС.
24-летний Чепарев, представлявший на чемпионате России в Чебоксарах Мордовию, занял первое место с результатом 3 часа 43 минуты 3 секунды. Вторым был на финише Сергей Шарыпов, третьим - двукратный призер Олимпийских игр Денис Нижегородов. Год назад на чемпионате России Чепарев был вторым на дистанции 20 км.
"Я усиленно готовился к этому чемпионату России и очень рад, что работа прошла не зря, - признался Чепарев. - Для меня это был первый старт в жизни на 50-километровке. Я уже дважды боролся за награды на дистанции 35 км. Кубок России выиграл, а на зимнем чемпионате страны финишировал вторым".
"Я окончательно решил перейти на длинную дистанцию, и 20 км мне уже не интересны, - продолжил ходок. - Теперь жду, когда у меня появится возможность выступить на зарубежных стартах. Я отправил заявку в IAAF и очень надеюсь, что мне придет положительный ответ и я смогу защищать честь своей страны".
В настоящее время только два российских ходока получили от IAAF разрешение на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это Сергей Широбоков, уже отобравшийся на чемпионат мира в Лондон, и Яна Смердова, одержавшая в конце мая победу на Кубке Европы на юниорской дистанции 10 км.
Чемпионат России по ходьбе проходит 10-11 июня.