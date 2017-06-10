Боксеры Поветкин и Руденко сдадут допинг-тесты после поединка

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко сдадут допинг-тесты после боя. Об этом ТАСС сообщил представитель Руденко Владислав Елисеев.

"Мы будем проходить допинг-тест после боя в соответствии с правилами одной из ведущих боксерских версий", - сказал он.

Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве.

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 нокаутом) и два поражения.