Неучастие Месси в матче со сборной Сингапура из-за свадьбы вызвало скандал

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси из-за подготовки к своей свадьбе не вызван на гостевой товарищеский матч с командой Сингапура, что привело к скандалу. Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

Матч пройдет 13 июня в Сингапуре, тогда как свадьба футболиста запланирована на 30 июня в аргентинском городе Росарио. Матч приурочен к 165-летию Футбольной ассоциации Сингапура и вызвал повышенный интерес у местных жителей - все 55 тысяч билетов были раскуплены за несколько недель до игры. На рекламную афишу к матчу организаторы поместили Месси и других футболистов сборной Аргентины.

Однако главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил футболисту не лететь в Сингапур из-за подготовки к свадьбе. Это решение вызвало скандал в Сингапуре. Футбольную ассоциацию страны и организаторов матча обвинили в мошенничестве, потребовав возврата денег за билеты.

Месси является воспитанником футбольной академии испанской "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира. Согласно Forbes, Месси занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.