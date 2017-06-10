Левитин: включение микста в настольном теннисе в ОИ - шанс на медаль для сборной РФ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Расширение программы соревнований в настольном теннисе на Олимпиаде 2020 года позволяет спортсменам сборной России рассчитывать на еще одну медаль Игр. Таким мнением с ТАСС поделился помощник президента РФ, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Игорь Левитин.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин. Изменения коснулись и программы соревнований в настольном теннисе - к командным соревнованиям и турнирам в одиночном разряде добавились соревнования смешанных пар.

"Хочу поздравить всех любителей настольного тенниса, спортсменов и тренеров с этой радостной новостью. МОК свое дело сделал, включив соревнования в смешанном парном разряде в олимпийскую программу, теперь задача Международной федерации настольного тенниса - сделать этот турнир зрелищным, в том числе и для телевизионной аудитории. Есть идея, чтобы состав пар определялся не в национальных командах, а путем слепой жеребьевки, это внесет дополнительную интригу в соревнования смешанных пар и, кроме того, даст возможность завоевать олимпийскую медаль теннисистам из неазиатских стран. Китайцы, конечно, не горят желанием утвердить такое положение - делиться почти гарантированной медалью никто не хочет, но для большинства спортсменов - это единственный шанс на олимпийский пьедестал", - поделился мнением Левитин.

"Для нас эта новость вдвойне хорошая, так как российские теннисисты традиционно хорошо играют в парах. На завершившемся чемпионате мира в Дюссельдорфе наши пары сыграли очень хорошо - две пары остановились на стадии 1/8 финала, а Александр Шибаев и Кирилл Скачков вошли в восьмерку сильнейших пар мира. Женская пара Яна Носкова/ Мария Тайлакова имели хорошие шансы пробиться в четвертьфинал, но не хватило опыта. 15-летняя Тайлакова дебютировала на чемпионате мира и в пару к уже опытной Носковой встала только в этом году, надеемся, что у данного дуэта хорошее будущее", - заключил он.

Сборная России по настольному теннису не имеет в активе ни одной медали Олимпиад. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.