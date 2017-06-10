Российские ватерполистки проиграли канадкам в полуфинале Суперфинала Мировой лиги

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу канадок. В матче за бронзу российская сборная 11 июня встретится с проигравшей командой в паре США - Венгрия.
В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.