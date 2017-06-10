Российские ватерполистки проиграли канадкам в полуфинале Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу канадок. В матче за бронзу российская сборная 11 июня встретится с проигравшей командой в паре США - Венгрия.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.