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Российские ватерполистки проиграли канадкам в полуфинале Суперфинала Мировой лиги

Спорт
10 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу канадок

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу канадок. В матче за бронзу российская сборная 11 июня встретится с проигравшей командой в паре США - Венгрия.

В Суперфинале участвуют восемь сборных, которые были разбиты на две группы. По результатам группового раунда была сформирована сетка плей-офф.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, ее победитель получит $50 тысяч. Турнир завершится 11 июня.

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