Олимпийская чемпионка Егорян не выступит в личном турнире на ЧЕ по фехтованию

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по фехтованию на саблях Яна Егорян из-за травмы не будет участвовать в личном турнире на чемпионате Европы, который стартует 12 июня в Тбилиси, участие фехтовальщицы в командном турнире тоже под вопросом. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
Спортсменка получила травму за два дня до старта "Московской сабли" в начале июня и была вынуждена пропустить этот турнир. Восстановлением фехтовальщицы занималось Федеральное медико-биологическое агентство, в итоге она все же была заявлена на чемпионат Европы.
"К сожалению, мы вчера все-таки сняли Яну с личных соревнований, она не сможет фехтовать. Может быть, сможет восстановиться к командному турниру, но это тоже под вопросом. Она в любом случае прилетит в Тбилиси, на месте уже будем решать. Сможет - хорошо, нет - не страшно, побудет с командой", - рассказал Мамедов.
Командный турнир саблисток пройдет 14 июня. Чемпионат завершится 17 июня.