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Первушина и Потапова проиграли в финале парного разряда среди юниоров Roland Garros

Спорт
10 июня, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Россиянки уступили канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстайн

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россиянки Олеся Первушина и Анастасия Потапова уступили канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстайн в финале парного разряда среди юниоров на Открытом чемпионате Франции по теннису (призовой фонд более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу канадок. Матч продолжался 57 минут.

В финале мужского одиночного разряда среди юниоров Алексей Попырин, представляющий Австралию, победил испанца Николу Куна со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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