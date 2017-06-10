Первушина и Потапова проиграли в финале парного разряда среди юниоров Roland Garros

Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение неделиСпорт 10 июня, 15:11
Мамедов: российские фехтовальщики выступят на ЧЕ в Тбилиси экспериментальным составомСпорт 10 июня, 14:50
Скачки на приз президента РФБиографии и справки 10 июня, 14:49
"Авангарденс" в Петербурге вывернул деревья вверх корнямиКультура 10 июня, 14:37
Олимпийская чемпионка Егорян не выступит в личном турнире на ЧЕ по фехтованиюСпорт 10 июня, 14:36
Призер ОИ-2004 в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов пока не собирается уходить из спортаСпорт 10 июня, 14:25
Левитин: включение микста в настольном теннисе в ОИ - шанс на медаль для сборной РФСпорт 10 июня, 14:16
Неучастие Месси в матче со сборной Сингапура из-за свадьбы вызвало скандалСпорт 10 июня, 14:13
РФПЛ подтвердила переименование "Терека" в "Ахмат"Спорт 10 июня, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россиянки Олеся Первушина и Анастасия Потапова уступили канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстайн в финале парного разряда среди юниоров на Открытом чемпионате Франции по теннису (призовой фонд более 36 млн евро), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу канадок. Матч продолжался 57 минут.
В финале мужского одиночного разряда среди юниоров Алексей Попырин, представляющий Австралию, победил испанца Николу Куна со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.