Мамедов: российские фехтовальщики выступят на ЧЕ в Тбилиси экспериментальным составом

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по фехтованию будет представлена на чемпионате Европы, который стартует в Тбилиси 12 июня, экспериментальным составом, но рассчитывает на медали первенства. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"Вопрос о планах на чемпионат Европы мне ставится каждый сезон, и каждый раз я отвечаю одно - это этап подготовки к чемпионату мира. Надо учитывать, что в нынешнем году наша команда выступит в Тбилиси экспериментальным составом, поэтому прогнозы строить сложно, к любому результату отнесемся философски. Хотя, конечно, домой всегда хочется вернуться с медалью, желательно золотой", - рассказал Мамедов.

Как ранее стало известно ТАСС, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в фехтовании на саблях Яна Егорян из-за травмы не сможет принять участие в личном турнире чемпионата, ее участие в командном первенстве также под вопросом.

"Так складывается, что выступаем практически без лидеров - кто-то в декрете, кто-то не восстановился после травмы, как Яна, кто-то после операции, поэтому в команде много ребят в возрасте 17-18 лет. Может, это и к лучшему, хороший повод проверить молодежь. Надо думать о завтрашнем дне, когда-то и их надо выпускать", - отметил Мамедов.

Чемпионат Европы пройдет в Тбилиси с 12 по 17 июня.