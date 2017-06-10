Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение недели

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в ближайшую неделю вынесет решение по бою за титул "регулярного" чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил Владимир Хрюнов, промоутер претендента на титул россиянина Александра Устинова.

Ранее стало известно, что бой за титул "регулярного" чемпиона мира WBA между американцами Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо не состоится, поскольку допинг-проба Бриггса дала положительный результат на запрещенные препараты.

"Мы ждем резолюции WBA по этому вопросу, она должна быть в течение недели. Сторона Бриггса пыталась обжаловать решение (об отмене боя) и просила WBA проявить снисхождение, чтобы он смог провести поединок", - сказал Хрюнов.

Победитель боя Бриггс - Окендо должен был провести защиту титула против Устинова. Россиянин в рейтинговом поединке 19 мая в британском Болтоне нокаутировал бразильца Рафаэля Сумбано Лава в первом раунде.

Всего в активе Устинова 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение.