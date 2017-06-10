Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение недели

Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение неделиСпорт 10 июня, 15:11
Мамедов: российские фехтовальщики выступят на ЧЕ в Тбилиси экспериментальным составомСпорт 10 июня, 14:50
Скачки на приз президента РФБиографии и справки 10 июня, 14:49
"Авангарденс" в Петербурге вывернул деревья вверх корнямиКультура 10 июня, 14:37
Олимпийская чемпионка Егорян не выступит в личном турнире на ЧЕ по фехтованиюСпорт 10 июня, 14:36
Призер ОИ-2004 в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов пока не собирается уходить из спортаСпорт 10 июня, 14:25
Левитин: включение микста в настольном теннисе в ОИ - шанс на медаль для сборной РФСпорт 10 июня, 14:16
Неучастие Месси в матче со сборной Сингапура из-за свадьбы вызвало скандалСпорт 10 июня, 14:13
РФПЛ подтвердила переименование "Терека" в "Ахмат"Спорт 10 июня, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в ближайшую неделю вынесет решение по бою за титул "регулярного" чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил Владимир Хрюнов, промоутер претендента на титул россиянина Александра Устинова.
Ранее стало известно, что бой за титул "регулярного" чемпиона мира WBA между американцами Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо не состоится, поскольку допинг-проба Бриггса дала положительный результат на запрещенные препараты.
"Мы ждем резолюции WBA по этому вопросу, она должна быть в течение недели. Сторона Бриггса пыталась обжаловать решение (об отмене боя) и просила WBA проявить снисхождение, чтобы он смог провести поединок", - сказал Хрюнов.
Победитель боя Бриггс - Окендо должен был провести защиту титула против Устинова. Россиянин в рейтинговом поединке 19 мая в британском Болтоне нокаутировал бразильца Рафаэля Сумбано Лава в первом раунде.
Всего в активе Устинова 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение.