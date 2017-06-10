Рекордсмен чемпионата Турции по футболу Чолак арестован за связи с мафией

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Турции Танжу Чолак арестован в Стамбуле по подозрению в связях с организованной преступностью. Об этом сообщает турецкая версия телеканала CNN.

После задержания Чолак был переправлен в Анкару.

Чолак не впервые имеет проблемы с законом. В 1994 году ему пришлось завершить карьеру футболиста из-за того, что он был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей. В 1995 году Чолак был освобожден досрочно, но возобновить карьеру не смог.

Чолак является рекордсменом чемпионата Турции по футболу по количеству голов в одном сезоне - выступая за "Галатасарай", он забил 39 мячей в сезоне-1987/88. Кроме того, он рекордсмен по количеству голов в одном матче (6). На его счету 31 матч за сборную Турции.