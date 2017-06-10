Около 2 тысяч человек приняли участие в забеге на ВПП ростовского аэропорта Платов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Почти 2 тысячи человек из 32 регионов России приняли участие в забеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года ростовского аэропорта Платов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Ростовской области.
"Всего на забег вышли почти 2 тыс. человек - жители 87 городов из 32 регионов страны. Всех гостей праздника ждало необычное зрелище - водная арка из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. Каждый желающий смог на себе испытать эффект водного салюта, пробежав под аркой", - отметили в пресс-службе.
Перед массовым стартом для спортсменов состоялась разминка с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и послом чемпионата мира по футболу Вартаресом Самургашевым. Он и дал старт соревнованиям. Спортсменам и любителям предлагали выбрать из трех разных дистанций - 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция была предназначена только для людей с подготовкой, у которых уже есть опыт участия в марафонах.
Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.
Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.