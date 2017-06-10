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Около 2 тысяч человек приняли участие в забеге на ВПП ростовского аэропорта Платов

Спорт
10 июня, 15:53 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, июня. /ТАСС

По взлетно-посадочной полосе аэропорта, строящегося к ЧМ-2018, пробежали представители 87 городов из 32 регионов России

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Забег Platov Runway на взлетно-посадочной полосе строящегося аэропорта Платов

Забег Platov Runway на взлетно-посадочной полосе строящегося аэропорта Платов

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Почти 2 тысячи человек из 32 регионов России приняли участие в забеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года ростовского аэропорта Платов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Всего на забег вышли почти 2 тыс. человек - жители 87 городов из 32 регионов страны. Всех гостей праздника ждало необычное зрелище - водная арка из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. Каждый желающий смог на себе испытать эффект водного салюта, пробежав под аркой", - отметили в пресс-службе.

Перед массовым стартом для спортсменов состоялась разминка с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и послом чемпионата мира по футболу Вартаресом Самургашевым. Он и дал старт соревнованиям. Спортсменам и любителям предлагали выбрать из трех разных дистанций - 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция была предназначена только для людей с подготовкой, у которых уже есть опыт участия в марафонах.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.

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