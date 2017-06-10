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Бой-реванш между Джошуа и Кличко может состояться в Нигерии

Спорт
10 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Нигерия является одним из кандидатов на место проведения боя

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Владимир Кличко в бою с Энтони Джошуа

Владимир Кличко в бою с Энтони Джошуа

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Бой-реванш за звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может пройти в Нигерии. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн, слова которого приводит британская Daily Star со ссылкой на телеканал iFL TV.

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Энтони Джошуа и Владимир Кличко (слева направо) на церемонии взвешивания перед боем

СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром Кличко

"Я думаю, что Нигерия - один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя, - сказал Хирн. - Люди считают, что в Нигерии добывают огонь с помощью палочек. На самом деле это страна с мощной экономикой и большим средним классом, в которой уже проводились крупные мероприятия, например, концерты поп-музыки. Там есть подходящая инфраструктура".

Бой-реванш должен состояться до 2 декабря 2017 года.

Из-за тяжелых климатических условий боксерские поединки в Африке проводятся редко. Одним из самых известных поединков в Африке является бой между американцами Мохаммедом Али и Джорджем Формэном, который состоялся в 1974 году в Заире (ныне - Демократическая республика Конго). Али тогда выиграл нокаутом в 8-м раунде.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA. Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.

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