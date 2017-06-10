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Новозеландский футболист Вайнн выделил Смолова в составе сборной России

Спорт
10 июня, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Защитник считает, что стартовый матч Кубка конфедераций сложится для его команды непросто

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн выделил форварда Федора Смолова в составе команды России. Мнением он поделился с журналистами.

В субботу новозеландцы провели тренировку в Санкт- Петербурге. 11 июня они отправятся в Минск, где днем позже сыграют в товарищеском матче против сборной Белоруссии. 13 июня подопечные Энтони Хадсона вернутся в Санкт-Петербург и продолжат подготовку к Кубку конфедераций.

"Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру. Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье", - сказал Вайнн.

"Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за "Зенит", - продолжил защитник. - В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным - на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре".

"Я первый раз в России, но мне здесь нравится. Мы знаем об исторической ценности Санкт-Петербурга, поэтому сегодня будем изучать город, тем более погода хорошая", - добавил футболист.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды России и Новой Зеландии выступят в группе A вместе со сборными Португалии и Мексики. Матч открытия турнира Новая Зеландия - Россия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

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