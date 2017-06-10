Новозеландец Маринович: сборная России крепка физически, в матче с ней будет много борьбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России выделяются физической силой, так что в матче с ними на Кубке конфедераций будет много борьбы. Такое мнение журналистам высказал Стефан Маринович, вратарь команды Новой Зеландии, которая станет первым соперником россиян на предстоящем турнире.

Встреча сборных России и Новой Зеландии станет первой на Кубке конфедераций, игра пройдет на стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") 17 июня.

"Мы смотрели матчи сборной России и анализировали их, в том числе игру с Чили (товарищеский матч 9 июня в Москве, 1:1 - Прим. ТАСС). В команде есть пару игроков, которые выделяются, плюс к этому у вашей сборной можно отметить физическую подготовку, она действует в силовой манере как в атаке, так и в защите. Нам предстоит динамичный матч с большим количеством борьбы, возможно, верховых единоборств, и мы знаем, как играть против российской сборной".

На вопрос, против кого из россиян ему было бы интересно сыграть, вратарь назвал нападающего Артема Дзюбу, который не сможет принять участие в турнире из-за проблем с коленом. "В российской команде и без него есть хорошие нападающие, все-таки россияне показывают, прежде всего, командную игру. Не думаю, что его потеря может стать для команды фатальной. Нашей защите надо постоянно быть на стороже", - добавил он.

"Мы никогда не сдаемся"

Сборная Новой Зеландии занимает самое низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди участников предстоящего турнира (95-е). "У нас есть свои преимущества - мы работящая команда, никогда не сдаемся, даже если проигрываем, стараемся найти выход из сложной ситуации до самого конца матча, - отметил Маринович. - В нашей команде я бы выделил Криса Вуда, это топ-нападающий по меркам второго по силе дивизиона чемпионата Англии (Вуд с 2015 года забил 40 голов в 80 матчах за "Лидс" и 21 гол в 48 встречах за сборную с 2009 года)".

На вопрос, кто является фаворитом турнира, новозеландец сначала пошутил: "Мы!". "А если серьезно, выделить фаворита трудно, здесь много сильных команд, которые привезли сильнейшие составы и которые будут играть в полную силу, в том числе Россия", - отметил он.

Новозеландская сборная прибыла в Санкт-Петербург в пятницу и уже успела провести тренировку на стадионе "Петровский". "Мне понравился стадион, на котором мы тренировались, а вот арену, на которой предстоит играть, еще не видел. Я впервые в России, и, конечно, хотелось бы этим воспользоваться; сегодня нам совсем немного удалось взглянуть на город, и впечатления очень приятные, - поделился Маринович. - Возможно, у нас будет больше времени посмотреть на Санкт-Петербург, но приоритет, само собой, футбол".

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили.