Легкоатлетка Школина победила на первом для себя турнире в летнем сезоне

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2013 года по прыжкам в высоту Светлана Школина одержала победу на всероссийских соревнованиях в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы.

Легкоатлетка одержала победу с результатом 1,91 м. Для Школиной этот старт стал первым в сезоне.

Лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту принадлежит россиянке Марии Ласицкене (Кучиной) - 2,03 см. С таким же результатом Школина победила в 2013 году на чемпионате мира, который проходил в Москве.