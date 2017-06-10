АИБА в конце июля обсудит изменения в олимпийской боксерской программе

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (АИБА) в июле обсудит изменения формата проведения соревнований в мужской и женской сетках программы Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АИБА.
В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об увеличении числа весовых категорий в женском боксе с трех до пяти. При этом в мужской части соревнований будут исключены две весовых категории.
"АИБА прислушается к рекомендациям МОК. Соответствующим комиссиям поручено разработать предложения по введению изменений. Данные предложения будут представлены исполкому АИБА в конце июля", - сказал собеседник агентства.