Все допинг-тесты Поветкина перед боем с Руденко дали отрицательный результат

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Все допинг-тесты Поветкина перед боем с Руденко дали отрицательный результатСпорт 10 июня, 17:38
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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все допинг- пробы российского боксера Александра Поветкина перед боем с украинцем Андреем Руденко дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил президент компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Это правда. Все пробы чистые, как и должно быть", - сказал Рябинский, отметив, что данная информация подтверждена письмом Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве. Ранее ТАСС сообщал, что боксеры сдадут допинг-тесты и после поединка.
Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.
В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.