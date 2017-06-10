Легкоатлетка Школина заявила, что пока соревнуется исключительно ради удовольствия

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Светлана Школина не думает о выступлении на чемпионате мира в Лондоне, пока на соревнованиях она выступает исключительно ради собственного удовольствия. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Школина в субботу одержала победу на всероссийских соревнованиях, проходящих в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы. Она выиграла с результатом 1,91 м, этот старт стал для нее первым в летнем сезоне.

"Нормальный результат. Хотелось бы повыше, но что есть, то есть, - сказала Школина. - На этот сезон особых планов нет, просто хочется прыгать, и чем выше, тем лучше. Прыгаю для удовольствия. До Олимпийских игр еще три года, пока рано о них думать. Живу настоящим".

"Почему не прыгать? Это то, что я люблю, мне доставляет удовольствие то, чем я занимаюсь. Некоторые люди ведь ненавидят свою работу, а мы, напротив, любим и очень хотим, чтобы нас допустили до международных стартов", - добавила она.

Школина рассказала, что отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, но пока не получила ответа.

"Поэтому какие могут быть сейчас планы, если меня не допустили? Смысла загадывать и думать о выступлении на том же чемпионате мира нет", - сказала спортсменка.

Лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту принадлежит другой россиянке Марии Ласицкене (Кучиной) - 2,03 см. С таким же результатом Школина победила в 2013 году на чемпионате мира, который проходил в Москве.