Чемпион России в ходьбе на 20 км Бакулин надеется, что сможет выступить на ЧМ-2017

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель чемпионата России в ходьбе на 20 км Сергей Бакулин, пока не получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешения на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сохраняет надежду на то, что сможет выступить на чемпионате мира в Лондоне. Об этом Бакулин сообщил ТАСС.

"Я уже достаточно давно подал заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях, но почему-то наши зарубежные коллеги не спешат с ответом, - заметил он. - В принципе, все требования, которые к нам предъявляются, я выполнил. Будем надеяться на лучшее, но у нас существует еще одна проблема, из-за которой, возможно, затягивается рассмотрение заявок. Нужно выполнить норматив для участия в чемпионате мира".

"Сейчас это сделать на чемпионате России невозможно, нужно куда-то выезжать, а времени до чемпионата мира практически не осталось, - продолжил спортсмен. - Как правило, в ходьбе квалификационные соревнования проходят немного раньше, чем в других видах легкой атлетики, и они практически уже все прошли. Но я еще не смирился с мыслью, что не выступлю на чемпионате мира в Лондоне".

Срок сдачи квалификационных нормативов для участия в ЧМ-2017 истечет 23 июля. 30-летний Бакулин входит в международный пул допинг-тестирования IAAF. В марте 2016 года ходок был лишен победы на чемпионате мира - 2011 в ходьбе на 50 км за нарушение антидопинговых правил.

На чемпионате России этого года Бакулин победил на 20-километровке с результатом 1 час 20 минут 38 секунд. "В принципе, выступил сегодня неплохо. Но доволен буду, когда выиграю какое-нибудь крупное соревнование", - подытожил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. В настоящее время возможность выступить там имеет только один российский ходок - 18-летний Сергей Широбоков, сумевший выполнить квалификационный норматив на дистанции 20 км на майском Кубке Европы в Чехии.