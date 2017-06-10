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Президент ЦСКА Гинер заявил, что рад назначению Слуцкого главным тренером "Халла"

Спорт
10 июня, 18:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Английский клуб объявил о назначении бывшего наставника ЦСКА главным тренером команды в пятницу

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер очень рад назначению бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого наставником английского "Халл Сити". Об этом он сообщил ТАСС.

"Халл Сити", который по итогам сезона вылетел из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), в пятницу объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды.

"Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет", - сказал Гинер.

С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

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