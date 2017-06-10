Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Париже.

В финале Остапенко в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3 одержала победу над фавориткой турнира румынкой Симоной Халеп, "посеянной" на турнире под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час и 59 минут. Во втором сете 20-летняя латвийка уступала сопернице 0:3, но смогла выиграть четыре гейма подряд и переломить ход встречи.

C'est la 1ère fois que l'hymne letton retentit sur le court Philippe Chatrier #RG17 pic.twitter.com/hCHY0FY5ig — Roland-Garros (@rolandgarros) 10 июня 2017 г.

Остапенко стала первой "несеянной" теннисисткой, которая одержала победу на Roland Garros, с 1933 года, когда на парижских кортах победила австралийка Маргарет Скривен. На пути к финалу 20-летняя Остапенко не сыграла ни с одной теннисисткой, входящей в первую десятку "посева" на турнире. В свою очередь, Халеп дважды встречалась с игроками из топ-10 рейтинга, обыграв украинку Элину Свитолину (5) и чешку Каролину Плишкову (2).

В случае победы в финале Халеп могла стать первой "ракеткой" мира, но в результате займет вторую строчку. Пока же первое место в рейтинге сохранит немка Ангелик Кербер, которая в первом круге Roland Garros проиграла россиянке Екатерине Макаровой.

Остапенко стала первым латвийским спортсменом, который одержал победу на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде. До сегодняшнего дня самой большой победой в карьере Остапенко был выигрыш турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Санкт-Петербурге (призовой фонд - 50 тысяч долларов) в феврале 2015 года. Последним теннисистом, который выигрывал турнир Большого шлема, не побеждав до этого на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) или Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), был бразилец Густаво Куэртен. Свой первый крупный титул он выиграл, также победив на Открытом чемпионате Франции, 8 июня 1997 года - в день рождения Остапенко.

Roland Garros (призовой фонд более €36 млн) завершится 11 июня.