ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 99:79 во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал сербский защитник армейцев Милош Теодосич, который набрал 23 очка, сделал шесть результативных передач и один подбор.
ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 2-0. Армейцы продолжают оставаться непобежденными в текущем розыгрыше плей-офф Единой лиги ВТБ. По ходу плей-офф ЦСКА обыграл "Астану" (3-0) и "Локомотив-Кубань" (3-0).
Следующий матч финальной серии пройдет 13 июня в Химках. Начало встречи - 19:30 мск.