Борзаковский: российские легкоатлеты в смешанной эстафете могут бороться за высокие места

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская эстафетная команда будет конкурентоспособной в новой дисциплине легкой атлетики на Олимпийских играх 2020 года - смешанной эстафете 4х400 метров. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, одной из них стала смешанная эстафета 4х400 метров в легкой атлетике.

"Думаю, что результаты будут конкурентоспособными. Последние годы наши ребята регулярно попадают в финалы на этой дистанции на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх. То же самое можно сказать и о наших девушках", - сказал Борзаковский.

"Такие старты в России проводились, но на любительском уровне и, как правило, в зачет не шли. Что касается нашей эстафетной команды, то по этому сезону пока рано что-либо говорить, поскольку до чемпионата России еще больше, чем полтора месяца. Но я уверен, что на этом старте наши ребята покажут высокие результаты, в том числе и 400-метровики", - добавил он.

Главный тренер сборной уверен, что трех лет будет достаточно для подготовки эстафетной команды к выступлению в новой дисциплине.

"Впереди еще три года. Но нового ничего не будет, ведь особой разницы, кому передавать палочку, нет. Это в любом случае будет еще отрабатываться, ведь спортсмены проходят сборы вместе и уже имеют навык передачи палочки. Чтобы довести это до совершенства, много времени не потребуется", - отметил Борзаковский.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.