Тренер ЦСКА Итудис хотел бы "всухую" победить "Химки" в финальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис хотел бы закончить финальную серию Единой лиги ВТБ с "Химками" в трех матчах. Об этом тренер заявил ТАСС.

В субботу ЦСКА на своей площадке одержал вторую победу в серии и повел 2-0.

"Я доволен тем, как команда провела матч. Лучше, чем в первой игре серии, - сказал Итудис. - Теперь надо выиграть всего один матч".

"Конечно, я бы хотел, чтобы мы закончили серию в трех матчах. Но мы не думаем о том, чтобы обязательно победить "всухую". Мы думаем о чемпионстве", - добавил тренер.

Серия продлится до трех побед. Следующий матч финальной серии пройдет 13 июня в Химках.