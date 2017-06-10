Тренер ЦСКА Итудис хотел бы "всухую" победить "Химки" в финальной серии Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис хотел бы закончить финальную серию Единой лиги ВТБ с "Химками" в трех матчах. Об этом тренер заявил ТАСС.
В субботу ЦСКА на своей площадке одержал вторую победу в серии и повел 2-0.
"Я доволен тем, как команда провела матч. Лучше, чем в первой игре серии, - сказал Итудис. - Теперь надо выиграть всего один матч".
"Конечно, я бы хотел, чтобы мы закончили серию в трех матчах. Но мы не думаем о том, чтобы обязательно победить "всухую". Мы думаем о чемпионстве", - добавил тренер.
Серия продлится до трех побед. Следующий матч финальной серии пройдет 13 июня в Химках.