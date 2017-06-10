Елена Лашманова выиграла чемпионат России - 2017 по спортивной ходьбе

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница Олимпийских игр 2012 года и московского чемпионата мира - 2013 Елена Лашманова заняла первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе, который в субботу завершился в Чебоксарах.
Лашманова преодолела дистанцию 20 км за 1 час 27 минут 43 секунды. Второе место заняла Екатерина Медведева (1:27.52), третье - Мария Пономарева (1:27.53). Все спортсменки представляют Мордовию, Пономарева также выступает за Удмуртию.
Ранее были разыграны медали у мужчин в ходьбе на 50 и 20 км. В первом заходе победу праздновал Дементий Чепарев, во втором - Сергей Бакулин.