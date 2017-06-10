Адамс считает, что IAAF занимается "легким троллингом" в вопросе допуска россиян к стартам

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победитель чемпионата мира в помещении 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намеренно затягивает процесс выдачи разрешений на участие в зарубежных стартах российским спортсменам. Об этом он сообщил ТАСС.

IAAF пока допустила к участию в международных соревнованиях 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене. Выступать россияне могут только под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF все еще приостановлено. Заявка Адамса, которую он подал еще в январе, до сих пор не рассмотрена.

"Селекции не было, заявки подали больше ста человек, и комиссия, которая занимается их рассмотрением, манипулирует этим числом. Получается, что они проверяют заявки заведомых андердогов, которые априори не могут попасть под критерии ни под каким предлогом, поскольку у них нет необходимого числа допинг-проб, они не состояли в пуле тестирования и прочее", - сказал Адамс.

"У IAAF есть возможность на этом сыграть, получается некий легкий троллинг. Потому что из первых ста заявок около 70 можно отклонить уже на следующий день, их не надо долго рассматривать. IAAF же умудрилась на это потратить около полугода", - отметил он.

Легкоатлет отметил, что сейчас уже не надеется, что ему удастся выступить на августовском чемпионате мира. "Пик пришелся на период перед Олимпиадой, а потом уже пошло по нисходящей. Сейчас уже все параллельно, просто выступаем и тренируемся. У меня есть определенные цели на следующий год- два, этому плану и стараюсь следовать", - пояснил он.

В субботу Адамс с результатом 16,69 м победил на всероссийских соревнованиях, проходивших в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы. Для него этот старт стал первым в летнем сезоне после травмы.

"Первый старт всегда пристрелочный. Обычно начиняем в мае в Сочи, но сейчас не получилось, поскольку получил травму на сборе. Я месяц не прыгал, поэтому тяжело было сконцентрироваться, думал скорее не о соревнованиях, а о том, чтобы опять не получить травму. Но к следующему старту уже можно подходить психологически оптимально", - рассказал спортсмен.