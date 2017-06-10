Олимпийский чемпион Ухов победил на всероссийских соревнованиях в Ерино

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов одержал победу на втором этапе Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который проходил в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы.

Ухов победил с результатом 2,32 метра. Вторым стал Данил Лысенко (2,30), третьим - Илья Иванюк (2,23).

Спортсмен после победы решил взять высоту 2,36 м, что на один сантиметр меньше лучшего результата сезона в мире, однако ни одна из трех попыток не увенчалась успехом.

Следующий этап Гран-при пройдет 16 июня в подмосковном Жуковском.