Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии "Маре Нострум" в Монако

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на первом этапе серии "Маре Нострум" в Монако.

Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 1 минуту и 6,45 секунды. Второй финишировала шведка Енни Юханссон (+1,6 секунды), третьей стала австралийца Тейлор Маккеон (+1,84).

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Первый этап плавательной серии "Маре Нострум", который проходит в Монако, завершится 11 июня. Второй этап турнира пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17-18 июня).