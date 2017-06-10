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Сборные Шотландии и Англии сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Спорт
10 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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Футболисты сборной Англии Харри Кейн (слева) и Шотландии Кристоф Берра

Футболисты сборной Англии Харри Кейн (слева) и Шотландии Кристоф Берра

© EPA/ROBERT PERRY

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу сыграла вничью с командой Англии со счетом 2:2 в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе англичан голы забили Алекс Окслейд-Чемберлен (70-я минута) и Харри Кейн (90). Шотландский нападающий Ли Гриффитс оформил дубль, забив два мяча после ударов со штрафных на 87-й и 90-й минутах. В другом матче группы F сборная Словении со счетом 2:0 обыграла команду Мальты.

В турнирной таблице продолжают лидировать англичане, на счету которых 14 очков в шести играх. Словенцы поднялись на второе место, набрав 11 очков, шотландцы занимают четвертую позицию (8 очков), команда Мальты идет на последнем месте с нулем в активе.

В матче группы C сборная Северной Ирландии со счетом 1:0 победила сборную Азербайджана. Североирландцы с 13 очками после 6 встреч занимают второе место в таблице. Азербайджанцы - четвертые, в активе сборной 7 очков в 6 играх.

В матче группы E сборная Дании со счетом 3:1 была сильнее команды Казахстана. В таблице датчане занимают вторую позицию (10 очков в 6 играх). Казахстанцы с двумя очками после 6 встреч расположились на последнем месте.

В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и играют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.

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