Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят - 11-й

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Канады.
Хэмилтон одержал 65-ю победу в квалификации в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с трехкратным чемпионом мира бразильцем Айртоном Сенной. Больше всех побед в истории "Формулы-1" в квалификациях Гран-при в активе немецкого гонщика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера (68).
Британец, который также является трехкратным чемпионом мира, проехал лучший круг со временем 1 минута 11,459 секунды. Второй результат показал гонщик "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,330), третьим стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,718).
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время (+2,231). Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 13-м (+2,297).
Гонка Гран-при Канады пройдет в воскресенье.