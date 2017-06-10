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Янчук: победительница Roland Garros Остапенко манерой игры напоминает Шарапову

Спорт
10 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Заслуженный тренер России считает, что латвийке будет непросто подтвердить намерение войти в состав сильнейших теннисисток мира

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Елена Остапенко

Елена Остапенко

© EPA/CAROLINE BLUMBERG

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Победительница Roland Garros 20-летняя латвийка Елена Остапенко по манере игры похожа на россиянку Марию Шарапову, в дальнейшем она может стать лидером мирового тенниса, если сохранит необходимую мотивацию. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland Garros

В субботу в финале Roland Garros Остапенко переиграла румынку Симону Халеп и стала первой с 1933 года "несеяной" теннисисткой, которой покорился этот турнир. Кроме того, Остапенко стала первым латвийским спортсменом, который одержал победу на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде.

"Ясно, что у нее есть талант, чувство мяча, характер, мотивация и активность ведения игры, готовность вступить в борьбу, - объяснил слагаемые успеха Янчук. - Плюс она умеет "взрываться" - сделала столько ударов навылет. Не припомню, чтобы по этому показателю кто-либо действовал лучше, даже если брать в расчет мужчин. Сообщать мячу такую скорость - это уникальная способность, и здесь дело даже не столько в технике, а в биологических способностях конкретного человека, у нее так работают мышцы, что мячи летят сильнее, чем у других".

"Плюс она не претендовала на победу, поэтому у нее не было лишнего психологического напряжения, которое давило на ту же Халеп, которая осознавала себя одним из фаворитов, - продолжил собеседник ТАСС. - Да, Остапенко играла с риском, поэтому ошибок у нее было предостаточно, но, тем не менее, она все время поднималась с колен и делала одну и ту же работу - бегала и била, и никакие тормоза не могли остановить ее порыв, терять ей было нечего. Все совпало - и характер, и уникальные способности".

Остапенко способна превзойти Шарапову

Янчук отметил, что латвийке еще предстоит подтвердить намерение войти в состав сильнейших теннисисток мира. "Надо поверить в себя и удержать это чувство, это как в случае с Шараповой, которая в 17 лет выиграла "Уимблдон". Остапенко должна еще выигрывать турниры, а это будет нелегко, потому что в следующий раз к ней уже будут готовиться и давать настоящий бой. Тем более, ей еще есть в чем прибавить, например, игре с лета, можно подачу усилить, особенно вторую".

Собеседник ТАСС предостерег Остапенко от пути другой россиянки, Анны Курниковой. "Вообще, Остапенко по манере игры "созвучна" именно с Шараповой, хотя у Маши немного другие данные и даже другая школа, но просматривается та же ударная направленность игры. Маше на протяжении нескольких лет никак не удавалось обыграть американку Серену Уильямс, а Остапенко еще молодая, свободная от всяких предубеждений и отрицательного опыта", - сказал он.

"В то же время она такая же мотивированная, как Маша, а Шарапова - это пример мотивированной спортсменки, которая не меняла спорт на какие-либо посторонние вещи. Курникова тоже сочетала в себе сильного спортсмена и личность в теннисном мире, но Маша ее превзошла, потому что у нее доминировала спортивная составляющая. И Остапенко, если она не поддастся соблазну зарабатывать деньги не за счет тенниса, если перенесет славу, которая будет "разгораться" вокруг нее, и расширит технический диапазон, вполне может превзойти Машу", - добавил собеседник ТАСС.

До сегодняшнего дня наивысшим достижением в карьере Остапенко был выигрыш турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $50 тысяч) в феврале 2015 года. Последним теннисистом, который выигрывал турнир Большого шлема, не имея до этого побед на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) или Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), был бразилец Густаво Куэртен. Свой первый крупный титул он выиграл, также победив на Roland Garros, 8 июня 1997 года - в день рождения Остапенко.

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