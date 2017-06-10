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Лашманова: российские ходоки после возвращения на зарубежные старты вновь станут лидерами

Спорт
10 июня, 21:50 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Лашманова победила на чемпионате России и ждет разрешение на участие в международных стартах от IAAF

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Елена Лашманова

Елена Лашманова

© EPA/HANNIBAL, архив

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские представители спортивной ходьбы после того, как получат возможность выступать на международных соревнованиях, снова начнут показывать там высокие результаты и опять займут лидирующие позиции в мире. Таким мнением поделилась с ТАСС чемпионка мира и Олимпийских игр в ходьбе на 20 км Елена Лашманова, которая в субботу в Чебоксарах в очередной раз завоевала титул чемпионки России.

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Лашманова преодолела дистанцию 20 км за 1 час 27 минут и 43 секунды. Второе место заняла Екатерина Медведева (1:27.52), третье - Мария Пономарева (1:27.53).

"Победа на чемпионате России по спортивной ходьбе, который традиционно проходит в остром соперничестве, всегда престижна, - заметила Лашманова. - А в условиях, когда нам не дают выступать на международных стартах, этот турнир остается единственным настоящим спортивным праздником. Конечно, очень надеюсь, что нам разрешат выступить на международной арене. А когда нас туда допустят, то мы будем опять показывать там высокие результаты".

В настоящее время возможность выступить на главном старте сезона - чемпионате мира в Лондоне - имеет только 18-летний Сергей Широбоков, получивший в апреле от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе и сумевший выполнить квалификационный норматив на дистанции 20 км на майском Кубке Европы в Чехии. Вместе с Широбоковым получила положительный ответ и Яна Смердова, которую в июле ждет юниорский чемпионат Европы в Италии.

"Пока мы живем только надеждой, что сможем добиться права выступить в Лондоне. А в ожидании положительных вестей из IAAF нам остается только добросовестно тренироваться и показывать высокие результаты на домашних стартах. Все зависит сейчас не от нас", - подытожила Лашманова.

Лашманова отправила в IAAF на рассмотрение свою индивидуальную заявку в середине марта. Спортсменка входит в международный пул допинг-тестирования IAAF. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.

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