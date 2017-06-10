Американец Харрисон и новозеландец Винус выиграли Roland Garros в паре

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Американец Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали победителями Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн) в мужском парном разряде.

В финале американо-новозеландская пара одержала победу над мексиканцем Сантьяго Гонсалесом и американцем Дональдом Янгом со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут.

Для Харрисона и Винус эта победа стала первой в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Из российских спортсменов в мужском парном разряде принимали участие Карен Хачанов и Михаил Елгин, которые уступили во втором круге турнира. Другой российский теннисист Михаил Южный играл в паре с белорусом Максимом Мирным, а Даниил Медведев в паре с американцем Джеймсом Серретани. Обе пары проиграли в первом круге Roland Garros.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.